『[中国語簡体字] 大蔵経総目提要・律蔵 全２冊【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 19時 16分に出品され03月26日 19時 16分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『大蔵経総目提要』は漢文『大蔵経』収録典籍を詳細に解説。『経蔵』『律蔵』『論蔵』『文史蔵』に分かれる。本書は『大蔵経』小乗律蔵と大乗律蔵の解説。『小乗律伝訳部』『小乗律詮釈部』『大乗律伝訳部』『大乗律詮釈部』の4部に分かれ、仏典210部966巻を収録。書名・巻数・訳撰者・訳撰時間・著録状況・主要版本・訳撰者事跡・序跋題記・篇目構造・内容大意・思想特徴・資料来源・研究状況などを記載する。 【編著者】陳士強著 【出版社】 上海古籍出版社 【出版年月】2015/07 【商品コード】 10312422
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落札価格7962円
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