『小川キャンパル PVCマルチシート ヴェレーロ5用 1407【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 19時 00分に出品され04月08日 19時 00分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ようこそ！ ＩＹＯちゃんＳＨＯＰです

素材:PVC(耐水圧10000mm以上)

シートサイズ:320(300、210)×210cm(台形形状)

適応テント:ヴェレーロ5

固定部:ハトメ、ショックコード、フック

付属品:収納袋

収納サイズ:36×27cm

重量:約3.2kg

原産国:日本