『Floralies プランタースタンド アイアン 鉄製 アイビースタンド ガーデンラック 屋外 錆びない 2段 3段 横型 花台 フラワーラ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 10分に出品され03月29日 16時 10分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Floralies プランタースタンド アイアン 鉄製 アイビースタンド ガーデンラック 屋外 錆びない 2段 3段 横型 花台 フラワーラ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 47.00 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。