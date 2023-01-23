『Floralies プランタースタンド アイアン 鉄製 アイビースタンド ガーデンラック 屋外 錆びない 2段 3段 横型 花台 フラワーラ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 10分に出品され03月29日 16時 10分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Floralies プランタースタンド アイアン 鉄製 アイビースタンド ガーデンラック 屋外 錆びない 2段 3段 横型 花台 フラワーラ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 47.00 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7962円
911 入札履歴
終了
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