『ビアンキ 高密度ポリエステルメランジ ミニワンショルダーバッグ nbtc-01C-gray メランジグレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 17時 37分に出品され03月20日 17時 37分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Bianchi(ビアンキ)」より引用"
【商品名】
ビアンキ 高密度ポリエステルメランジ ミニワンショルダーバッグ nbtc-01C-gray メランジグレー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.67 cm
横幅 : 18.03 cm
奥行 : 33.78 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7962円
799 入札履歴
終了
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