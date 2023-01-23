『ビアンキ 高密度ポリエステルメランジ ミニワンショルダーバッグ nbtc-01C-gray メランジグレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 17時 37分に出品され03月20日 17時 37分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Bianchi(ビアンキ)」より引用"



【商品名】

ビアンキ 高密度ポリエステルメランジ ミニワンショルダーバッグ nbtc-01C-gray メランジグレー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.67 cm

横幅 : 18.03 cm

奥行 : 33.78 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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