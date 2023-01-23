『キャットタワー 据え置き型 ハンモック おもちゃ付き （高さ130cm）四角形 ブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 44分に出品され03月27日 14時 44分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャットタワー 据え置き型 ハンモック おもちゃ付き （高さ130cm）四角形 ブラウン



【商品説明】

・【安心できるパーソナルスペース】大きい隠れ家で猫ちゃんパーソナルスペースを確保できます。柔らかい生地で寝心地サイコー！穴を出したおネコちゃんの顔を見ると癒されること間違いなし。

・【猫が喜ぶ機能満載】程よい高さのベッド、大きい隠れ家、爪とぎポール、遊び放題の幅広い台座などを付けました。猫ちゃんの遊び場としてピッタリの室内用キャットランドです。

・【組み立てカンタン】組み立て・取扱説明書が付属しております。部品明細、組立方法、お手入れ方法など、文字説明と共に、図解でわかりやすく解説します。

・【頑丈で安定したデザイン】バランスがよく、倒れにくい設計！大きな猫ちゃんが遊んでも揺れにくく安定性抜群です。下の台座はしっかりと上部の重さと猫ちゃんの重さを支



【サイズ】

高さ : 26.00 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 8.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。