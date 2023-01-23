『REASON × バスキア パーカー ブランド スケボー 長袖 スウェット 大きいサイズ Basquiat 限定 コラボ 公式グッズ リーズン 作品 総柄 派手 ビッグシルエット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 14時 16分に出品され03月13日 14時 16分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
バイヤー推薦！2023年秋冬新作
アーティストや海外セレブなど、ファッションに敏感なインフルエンサーやファッショニスタがこぞって着用しているニューヨーク発ストリート系ブランドのREASONからおしゃれなフードパーカーが入荷！
本商品は、グラフィティ・アートをモチーフにした作品で知られるアメリカ人アーティストのJean-Michel Basquiat/ジャン・ミシェル・バスキア (1960 - 1988) とReasonの公式コラボレーションモデルです。
ボディ全域に、バスキア作品をドロップした総柄のスウェットパーカー。胸にはバスキアのサイン、裾にはピスネーム（刺繍）をオン。全１色。
サイズ
[SIZE]肩幅|袖丈|身幅|着丈(cm)
[L] 58| 67| 63| 74
[XL] 62| 68| 68| 77
[2XL] 65| 68| 71| 79
モデル|頭周|身長|体重|体型|着用サイズ
男性|56cm|166cm|65kg|ガッチリ|2XL
色:(01)青
素材:ポリエステル100%
対応シーズン:春秋冬用
2L LL 3L XXL
ヒュンメル パーカー トレーニングジップアップフーディー メンズ インディゴネイビー (71) XO
¥ 7960
ヒュンメル パーカー トレーニングジップアップフーディー メンズ ホワイト (10) L
¥ 7960
ヒュンメル パーカー トレーニングジップアップフーディー メンズ ホワイト (10) XO
¥ 7960
カゼン KAZEN 和風シャツ LL グレーxクロ APK553-11
¥ 7960
ｉｎｏｔｅｎｋａ 「ヒーター9つ付き」ヒータートレナー 電熱トレナー 電熱トレナー 裏起毛 ヒーター付きトップス 防寒着 メンズ レディース
¥ 7960
エスエスケイ パーカ 長袖フル ZIP ボンディングスウェット メンズ ブラック (90) 日本 M (日本サイズM相当)
¥ 7960
ヒュンメル パーカー PLAY スウェットプルオーバーフーディー ブラック (90) SS
¥ 7960
プリントスター 149-HVL 7.4オンス スーパーヘビー 長袖 Tシャツ 5枚セット ホワイト 2XL
¥ 7960
レザーベスト ベスト メンズ バイク用ベスト 本革 ラム革 ジレベスト 通勤 革ジャン カジュアル ライダース 前開き チョッキ 防風 秋 冬 春
¥ 7959
P最大18倍10/29限定 (取寄) カルバンクライン メンズ メンズ ドレス シャツ スリム フィット ノン カラー
¥ 7959
(取寄) カルバンクライン メンズ メンズ ドレス シャツ スリム フィット ノン カフ
¥ 7959
レザーベスト ベスト メンズ バイク用ベスト 本革 ラム革 ジレベスト 通勤 革ジャン カジュアル ライダース 前開き チョッキ 防風 秋 冬 春
¥ 7959
レザーベスト ベスト メンズ バイク用ベスト 本革 ラム革 ジレベスト 通勤 革ジャン カジュアル ライダース 前開き チョッキ 防風 秋 冬 春
¥ 7959
レザーベスト ベスト メンズ バイク用ベスト 本革 ラム革 ジレベスト 通勤 革ジャン カジュアル ライダース 前開き チョッキ 防風 秋 冬 春
¥ 7959
(取寄) ドッカーズ メンズ メンズ ショート スリーブ ボタン ダウン シャツ Mens -
¥ 7959
(取寄) コロンビア メンズ ターミナル タックル シャツ Columbia men Columbia Shirt
¥ 7959
(取寄) コロンビア メンズ ターミナル タックル シャツ Columbia men Columbia Shirt
¥ 7959
(取寄) スマートウール プラント-ベースド ダイ T-シャツ メリノ ウール， ショート
¥ 7959
落札価格7962円
929 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！