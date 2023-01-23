REASON × バスキア パーカー ブランド スケボー 長袖 スウェット 大きいサイズ Basquiat 限定 コラボ 公式グッズ リーズン 作品 総柄 派手 ビッグシルエット【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

バイヤー推薦！2023年秋冬新作

アーティストや海外セレブなど、ファッションに敏感なインフルエンサーやファッショニスタがこぞって着用しているニューヨーク発ストリート系ブランドのREASONからおしゃれなフードパーカーが入荷！

本商品は、グラフィティ・アートをモチーフにした作品で知られるアメリカ人アーティストのJean-Michel Basquiat/ジャン・ミシェル・バスキア (1960 - 1988) とReasonの公式コラボレーションモデルです。

ボディ全域に、バスキア作品をドロップした総柄のスウェットパーカー。胸にはバスキアのサイン、裾にはピスネーム（刺繍）をオン。全１色。



サイズ

[SIZE]肩幅|袖丈|身幅|着丈(cm)

[L] 58| 67| 63| 74

[XL] 62| 68| 68| 77

[2XL] 65| 68| 71| 79



モデル|頭周|身長|体重|体型|着用サイズ

男性|56cm|166cm|65kg|ガッチリ|2XL



色:(01)青

素材:ポリエステル100%

対応シーズン:春秋冬用

2L LL 3L XXL