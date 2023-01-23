『ブリヂストンゴルフ ゴルフシャツ BRIDGESTONE GOLF メンズ ホワイト L【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 06時 01分に出品され04月30日 06時 01分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブリヂストンゴルフ ゴルフシャツ BRIDGESTONE GOLF メンズ ホワイト L
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 27.70 cm
奥行 : 35.29 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7962円
233 入札履歴
終了
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