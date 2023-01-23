『富士倉 テント ワンタッチ 3-4人用 簡単設営 アウトドア キャンプ グラスファイバー フレーム 収納バッグ 付属 FBS-T4 オレンジ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 01分に出品され03月19日 03時 01分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

富士倉 テント ワンタッチ 3-4人用 簡単設営 アウトドア キャンプ グラスファイバー フレーム 収納バッグ 付属 FBS-T4 オレンジ



【商品説明】

・セット内容・付属品:本体、フライシート、フレーム、ロープ、ペグ、収納バッグ

・収納容量:10L

・対象シーズン: 4シーズン

・本体サイズ:使用時/高さ135×直径240cm、折り畳み時/幅14×奥行14×高さ80cm

・本体重量:2.9kg

・素材・材質:本体/170Tポリエステル、フライシート/190Tポリエステル(裏面/シルバーコート)、フレーム/グラスファイバー

・部門名: ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 79.00 cm

重量 : 3.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。