『富士倉 テント ワンタッチ 3-4人用 簡単設営 アウトドア キャンプ グラスファイバー フレーム 収納バッグ 付属 FBS-T4 オレンジ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 01分に出品され03月19日 03時 01分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
富士倉 テント ワンタッチ 3-4人用 簡単設営 アウトドア キャンプ グラスファイバー フレーム 収納バッグ 付属 FBS-T4 オレンジ
【商品説明】
・セット内容・付属品:本体、フライシート、フレーム、ロープ、ペグ、収納バッグ
・収納容量:10L
・対象シーズン: 4シーズン
・本体サイズ:使用時/高さ135×直径240cm、折り畳み時/幅14×奥行14×高さ80cm
・本体重量:2.9kg
・素材・材質:本体/170Tポリエステル、フライシート/190Tポリエステル(裏面/シルバーコート)、フレーム/グラスファイバー
・部門名: ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 79.00 cm
重量 : 3.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7962円
188 入札履歴
終了
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