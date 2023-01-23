『Hiker 折りたたみベッド 簡易ベッド キャンピングベッド レジャーベッド アウトドアチェア 組み立て簡単 4段階調整 室内 アウトドア用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 26分に出品され03月23日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hiker 折りたたみベッド 簡易ベッド キャンピングベッド レジャーベッド アウトドアチェア 組み立て簡単 4段階調整 室内 アウトドア用
【商品説明】
・【サイズ】開けサイズ：194CM*68CM*30CM 収納サイズ:約72CM*68CM*18CM 重量：約7.5KG。
・【滑り止め・安定性】アウトドアでの使用に配慮し、脚部底面にはテーブルが滑ったり、動いたりすることを防止するグリップを配置。正形のデザインで、最高安定があります。
・【素材】スチールフレーム、1200Dオックスフォード生地、 スポンジ枕、耐荷重：約200kg。
・【製品の利点】折り畳み式、頭部の支持脚が付く、4段階の高さ調節可、コンパクト、便利 、簡単組立ですぐ設置できるので災害時にも活躍。
・【製品の用途】パティオ、庭園、テラス、休暇中、キャンプ場、プールサイドなど、この快適
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 68.00 cm
奥行 : 72.00 cm
重量 : 7.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7962円
401 入札履歴
終了
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