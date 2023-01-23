禄越ストア テント ワンタッチテント キャンプテント 4人用 二重層 UVカット加工 簡単設営 テント 折りたたみ 軽量 防風 防水 耐水圧【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

禄越ストア テント ワンタッチテント キャンプテント 4人用 二重層 UVカット加工 簡単設営 テント 折りたたみ 軽量 防風 防水 耐水圧



【商品説明】

・【2重構造テント＆通気性抜群】キャンプテントはフライシートとメッシュススクリーン仕様のダブルウォール構造で、結露を防げ、風通しが良くなると同時に、蚊などの虫の侵入を防げます。入口の扉を締めるとフルクローズ仕様になれ、プライバシー保護で、着替え用としても便利かつ安心です。

・【ワイドスペース＆充実な機能】South Lightテント内は210?四方のワイド設計、広々とした空間で、４人使用もOK、ファミリーキャンプにぴったり。テント内側にスマホなどの小物がいれられる収納ポケットや、テントの天井にランタンを取付けるフックがあります。様々な機能を備えて、テントでキャンプを楽しめます。

・【ワンタッチテン



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 76.50 cm

重量 : 3.67 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。