『キャラバン ナップジュニアライト ライムグリーン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 08時 10分に出品され03月06日 08時 10分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャラバン ナップジュニアライト ライムグリーン
【商品説明】
・【サイズ】高さ55cm×横幅66cm×奥行き24cm（19cm）
・【容 量】約44〜57?（容量可変タイプ） デイパック：15リットル
・【素 材】210DNリップストップナイロン
・【適応身長目安】125cm〜155cm
・【重 量】約1，200g
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 1.03 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7962円
886 入札履歴
終了
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