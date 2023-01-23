『フラワーキッチン 花とスイーツのセット お供えプリザーブドフラワー メモリアルポットと銀座千疋屋ひとくちフルーツゼリー FKTPOSW【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 57分に出品され03月08日 22時 57分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フラワーキッチン 花とスイーツのセット お供えプリザーブドフラワー メモリアルポットと銀座千疋屋ひとくちフルーツゼリー FKTPOSW
【商品説明】
・北海島・九州のお届けは遠方料金(650円)かかります。
・北海道・九州はお届けに2日かかります。
・沖縄・離島へのお届けは出来ません。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7962円
261 入札履歴
終了
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