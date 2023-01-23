『フラワーキッチン 花とスイーツのセット お供えプリザーブドフラワー メモリアルポットと銀座千疋屋ひとくちフルーツゼリー FKTPOSW【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 57分に出品され03月08日 22時 57分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フラワーキッチン 花とスイーツのセット お供えプリザーブドフラワー メモリアルポットと銀座千疋屋ひとくちフルーツゼリー FKTPOSW



【商品説明】

・北海島・九州のお届けは遠方料金(650円)かかります。

・北海道・九州はお届けに2日かかります。

・沖縄・離島へのお届けは出来ません。



【サイズ】

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重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。