『ALLOUT パワーリフトベルト レザーベルト リフティングベルト 最高級牛革Cowhide使用 日本初上陸… (XS， ピンク)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 04時 07分に出品され03月11日 04時 07分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ALLOUT パワーリフトベルト レザーベルト リフティングベルト 最高級牛革Cowhide使用 日本初上陸… (XS， ピンク)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 16.90 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 510.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。