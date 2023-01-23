『Schiek(シーク) リフティングベルト 4004 ネオン（日本正規品） (M 79cm-91cm)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 03時 25分に出品され03月04日 03時 25分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Schiek(シーク) リフティングベルト 4004 ネオン（日本正規品） (M 79cm-91cm)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 37.30 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。