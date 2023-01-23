『bugaboo バガブー バッグ 80220DK02【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 17時 38分に出品され04月06日 17時 38分に終了予定です。即決価格は7,961円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

bugaboo バガブー バッグ 80220DK02



【商品説明】

・[対象] 0ヶ月 ~

・多機能バッグ



【サイズ】

高さ : 5.59 cm

横幅 : 43.18 cm

奥行 : 46.74 cm

重量 : 1.07 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。