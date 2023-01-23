『bugaboo バガブー バッグ 80220DK02【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 17時 38分に出品され04月06日 17時 38分に終了予定です。即決価格は7,961円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
bugaboo バガブー バッグ 80220DK02
【商品説明】
・[対象] 0ヶ月 ~
・多機能バッグ
【サイズ】
高さ : 5.59 cm
横幅 : 43.18 cm
奥行 : 46.74 cm
重量 : 1.07 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7961円
437 入札履歴
終了
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