『[デコラピンキーズ] フォーマルドレス フォーマル ガールズ グレー×クロ 160Ecm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 06時 10分に出品され03月11日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,960円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
テープで縁取りしたジャケットと同じテープでスカートの裾にラインを入れました。カラーによってネクタイとリボン、エンブレムが異なります。ジャケット、スカート、ブラウス、エンブレム、ネクタイの5点セットです。
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落札価格7960円
148 入札履歴
終了
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