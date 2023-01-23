『【BLIST】ペットボトル対応 温冷 コンパクト ウォーターサーバー BW-188 SY-108 /冷水/温水/水分補給/【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 04時 21分に出品され04月09日 04時 21分に終了予定です。即決価格は7,960円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

温水・冷水が飲めるウォーターサーバー

市販のペットボトルが使えるウォーターサーバーです。

温水なら約80〜95 冷水なら約10〜15 がすぐに飲むことができます。

小さいお子様が居ても安心の温水ロック付き。

電源AC100V 50/60Hz 消費電力温水：410W 冷水：65W サイズ約W225xD270ｘH315mm 重量約2.2kg 電源コード長さ約1.4m 材質PP/ABS樹脂 付属品水受けトレー、取水棒x2、専用キャップx2（直径25mm、28mm)、取扱説明書（保証書）



【商品説明】

温水も冷水もこれ1台でOK



温水・冷水が瞬時に飲めるウォーターサーバー



ちょっと一息つきたい時に



お客様が来客した時など



ご家庭だけでなくオフィスなどでも



大活躍間違いなし。



電源AC100V 50/60Hz



消費電力 温水：410W



冷水：65W



サイズ約W225xD270ｘH315mm



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