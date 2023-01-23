『【BLIST】ペットボトル対応 温冷 コンパクト ウォーターサーバー BW-188 SY-108 /冷水/温水/水分補給/【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 04時 21分に出品され04月09日 04時 21分に終了予定です。即決価格は7,960円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
温水・冷水が飲めるウォーターサーバー
市販のペットボトルが使えるウォーターサーバーです。
温水なら約80〜95 冷水なら約10〜15 がすぐに飲むことができます。
小さいお子様が居ても安心の温水ロック付き。
電源AC100V 50/60Hz 消費電力温水：410W 冷水：65W サイズ約W225xD270ｘH315mm 重量約2.2kg 電源コード長さ約1.4m 材質PP/ABS樹脂 付属品水受けトレー、取水棒x2、専用キャップx2（直径25mm、28mm)、取扱説明書（保証書）
【商品説明】
温水も冷水もこれ1台でOK
温水・冷水が瞬時に飲めるウォーターサーバー
ちょっと一息つきたい時に
お客様が来客した時など
ご家庭だけでなくオフィスなどでも
大活躍間違いなし。
電源AC100V 50/60Hz
消費電力 温水：410W
冷水：65W
サイズ約W225xD270ｘH315mm
【当店からの連絡】
神源水 2リットル（濃縮タイプ）
¥ 7960
コンフィー(COMFEE) ウォーターサーバー ねこ かわいい ペットボトル式 卓上 家庭用 冷水 コンパクト 2Lペットボトル利用でき
¥ 7959
観音温泉 飲む温泉 500ml×24本×2箱セット
¥ 7959
ウォーターサーバー 卓上 水道水 ペットボトル コック 本体 水 プッシュ式 コンパクト 2L 500ml 小型 温水 冷水 給湯器 ロック付き ミニタイプ 家庭用 ny593
¥ 7959
サンガリア 炭酸水 １８５ｍｌ １２０本(４ケース)
¥ 7958
ユアーハイマート アルカリイオン還元水 リフレアクア 500ml×24本入×2ケースセット
¥ 7956
ウォーターサーバー 卓上 水道水 ペットボトル コック 本体 水 プッシュ式 コンパクト 小型ポータブル給湯器 ロック付き ミニタイプ 家庭用 旅行用
¥ 7956
ウォーターサーバー 卓上 水道水 ペットボトル コック 本体 水 プッシュ式 コンパクト 小型ポータブル給湯器 ロック付き ミニタイプ 家庭用 旅行用
¥ 7956
卓上ウォーターサーバー ペットボトル サーバー 即熱式 温度調節 3秒で水が出る ボトル 小型 熱湯 コンパクト ホット 健康飲水 一人暮らし 家庭用 冷水器 温水器
¥ 7955
卓上ウォーターサーバー ペットボトル サーバー 即熱式 温度調節 3秒で水が出る ボトル 小型 熱湯 コンパクト ホット 健康飲水 一人暮らし 家庭用 冷水器 温水器
¥ 7955
卓上ウォーターサーバー ペットボトル サーバー 即熱式 温度調節 3秒で水が出る ボトル 小型 熱湯 コンパクト ホット 健康飲水 一人暮らし 家庭用 冷水器 温水器
¥ 7955
水素水 Eau de Vie オードヴィー (30本セット)
¥ 7955
フィジーウォーター 330ml/36本 ペットボトル.n
¥ 7955
龍泉の雫 ミネラルウォーター 500ml ペットボトル 日本三大銘水 養老の菊水泉 (50本)
¥ 7955
ナノバブル水素水 500ml 24本セット
¥ 7955
ウォーターサーバー 卓上 水道水 ペットボトル コック 本体 水 プッシュ式 コンパクト 小型ポータブル給湯器 ロック付き ミニタイプ 家庭用 旅行用
¥ 7951
フォーエバーエコ 重ねて収納 保存用 ステンレス 漏れない蓋 料理保存 ピクニックコンテナー フードコンテナーセット３サイズ ブルー
¥ 7949
伊藤園 健康体 高濃度 水素水 パウチ300ml×30本
¥ 7949
落札価格7960円
780 入札履歴
終了
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