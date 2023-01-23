『REVASRI (レバスリ) ゴルフ 距離計 測定器 1000yd 高低差 と ピンロック 振動付き 光学6.5倍望遠 IPX4防水 Min【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 06時 23分に出品され03月27日 06時 23分に終了予定です。即決価格は7,960円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
REVASRI (レバスリ) ゴルフ 距離計 測定器 1000yd 高低差 と ピンロック 振動付き 光学6.5倍望遠 IPX4防水 Min
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 10.20 cm
奥行 : 14.40 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7960円
195 入札履歴
終了
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