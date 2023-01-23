『（まとめ買い）ファーストチョイス 高齢犬 10歳以上 ハイシニア 小粒 チキン 2.3kg 犬用 ドッグフード ×3【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 09時 47分に出品され04月09日 09時 47分に終了予定です。即決価格は7,960円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
（まとめ買い）ファーストチョイス 高齢犬 10歳以上 ハイシニア 小粒 チキン 2.3kg 犬用 ドッグフード ×3
【商品説明】
・メーカー：アース・ペット
【サイズ】
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重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7960円
493 入札履歴
終了
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