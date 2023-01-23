『突っ張り棒タイプ 省スペース のびのびキャットタワー 《ベージュ》 リタプロショップ? 突っ張り棒タイプ 省スペース のびのびキャットタワー 《ベージュ》【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 34分に出品され03月09日 08時 34分に終了予定です。即決価格は7,960円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

リタプロショップ? 突っ張り棒タイプ 省スペース のびのびキャットタワー 《ベージュ》



【商品説明】

・サイズ 24×43×230～286cm（突っ張り棒含む）

・重量 約9kg



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。