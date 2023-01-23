『タスミ暖房テント ファブリック 1-2人用 (グレー)のはアウトドア用品です。 タスミ暖房テント ファブリック 1-2人用 (グレー)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 46分に出品され04月01日 03時 46分に終了予定です。即決価格は7,960円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タスミ暖房テント ファブリック 1-2人用 (グレー)



【商品説明】

・シングルベッド サイズ 横210CM*縦120CM*高さ135CM

・保管時のサイズ：横65CM*縦10CM*高さ10CM 総重量：約1.8KG

・室内使用テント/ 暖房費節約/ 透き間風ブロッキング

・部品：テント、ポール2EA、収納袋



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 2.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。