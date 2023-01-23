エスエスケイ パーカ 長袖フル ZIP ボンディングスウェット メンズ ブラック (90) 日本 M (日本サイズM相当)【年末の贈り物】

商品情報

"画像出典元：「SSK(エスエスケイ)」より引用"



【商品名】

エスエスケイ パーカ 長袖フル ZIP ボンディングスウェット メンズ ブラック (90) 日本 M (日本サイズM相当)



【商品説明】

・SIZE:2XO ゆき丈:96cm 身幅:65.5cm 着丈:75.5cm

・SIZE:L ゆき丈:90cm 身幅:59.5cm 着丈:69cm

・SIZE:M ゆき丈:86.5cm 身幅:57.5cm 着丈:67cm

・SIZE:O ゆき丈:93cm 身幅:62.5cm 着丈:71cm

・SIZE:S ゆき丈:83cm 身幅:59.5cm 着丈:64.5cm

・SIZE:XO ゆき丈:94.5cm 身幅:63.5cm 着丈:72.5cm

・メイン素材: ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 27.60 cm

奥行 : 36.80 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。