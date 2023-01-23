『ogawa(オガワ) テント用 PVCマルチシート (220cm×220cm用) 1408【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 32分に出品され03月29日 04時 32分に終了予定です。即決価格は7,960円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ogawa(オガワ) テント用 PVCマルチシート (220cm×220cm用) 1408



【商品説明】

・シートサイズ:210×210cm

・付属品:収納袋

・原産国:日本

・収納サイズ:33×28cm

・固定部:ハトメ、ショックコード、フック

・素材:PVC(耐水圧10000mm以上)

・適応テント:ピスタ34、ミニオンN-03

・重量:約2.2kg



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 2.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。