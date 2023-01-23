『らーめん ミシュランガイド 一つ星獲得のラ-メン japanese soba Ｎoodles 蔦（つた） 3人前（麺90ｇ×3、ス-プ47ｇ【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 18時 04分に出品され03月25日 18時 04分に終了予定です。即決価格は7,960円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

らーめん ミシュランガイド 一つ星獲得のラ-メン japanese soba Ｎoodles 蔦（つた） 3人前（麺90ｇ×3、ス-プ47ｇ ×3)×6箱



【商品説明】





【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。