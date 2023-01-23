『レゴ(leg0) おもちゃ 恐竜 ジュラシックワールド T-レックスとアトロキラプトルの大脱走 76948 ブロック プレゼント きょうりゅう トラッ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 17時 49分に出品され04月23日 17時 49分に終了予定です。即決価格は7,960円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 レゴ(leg0) 48.0cm28.2cm6.1cm 1060.02g