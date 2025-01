【限定復刊オンデマンド版】クラシックトライアンフ完全整備手帳 定価10，000円【年末の贈り物】

商品説明

【オンデマンド版の注意点】

発行当時の内容そのまま小ロット印刷版として復刊したものです。装丁、価格等はオリジナル版とは異なります。 簡易製本で表紙等に傷が付きやすい、ページの画質等はオリジナルよりも劣ります。 受注生産になりますので、お届けまで2週間前後お時間いただきますがご了承下さい。



古くから、高性能輸入二輪車として多くのライダーの憧れの的であった、トライアンフ・バーチカルツインモデル。

弾けるような乗り味と、今なお色あせない魅力的なスタイリングは、ベテランライダーだけでなく、若い層のライダーをも魅了する存在となっています。

本書は、そんなクラシックトライアンフのメンテナンスを特集した書籍です。

別体式エンジンモデルを基本に、基本的な整備に始まり、足周り、電装系といった比較的取り組みやすい整備から、エンジン、ミッションに至る重整備も紹介。

またトライアンフスペシャリストによる、キャブレターやエンジンチューニング、部品の変遷に至る解説までを掲載。

他では決してみられない充実した内容となっています。



ALL ABOUT BONNEVILLE

HISTORY OF TRIUMPH

トライアンフの扱い方

ベーシックメンテナンス

別体エンジンオーバーホール-エンジンの分解-エンジンの組み込み-ギアボックスのオーバーホール

COLUMN OF TRIUMPH

足周りのメンテナンス-フロント周りの整備-リア周りの整備

電気系のメンテナンス

キャブレターの勘所

エンジンの変遷とチューニング

TRIUMPH PARTS NUMBER INDEX



出版社:スタジオタッククリエイティブ

発売日:2020/6/1

大型本:184ページ

ISBN-10:488393960X

ISBN-13:9784883939602

寸法:29.7 x 1.4 x 25.2 cm