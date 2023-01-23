『レゴ(leg0) スーパーマリオ ルイージマンション(TM) キングテレサ の ひみつの おばけやしき チャレンジ 71401 おもちゃ ブロック プレゼント テレビゲーム 家【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 18時 23分に出品され03月21日 18時 23分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ルイージマンションで宝さがしとオバケ退治 ? レゴスーパーマリオ ルイージマンション キングテレサ の ひみつの おばけやしき チャレンジ (71401)はチャレンジ満載

ルイージマンションの登場キャラクター ? おびえるキノピオ、ナバーナ、トッキー、キングテレサのレゴフィギュアと、BGMを変えるスタートプレート付き

回転廊下 ? 廊下を回して寝室、ダイニング、トイレで宝さがし。呪われたビリヤード台やキングテレサとの対決はいかに

キノピオが絵の中に ? レゴルイージ またはレゴマリオ (それぞれ別売)といっしょに絵の中からキノピオを救出

ステキなギフト ? スターターセット(71387または71360)をお持ちのお子さまへのプレゼントにぴったりな877ピースセット(対象年齢:8才以上)

テレビゲーム ， 家 おうち が好きな 8歳以上 の 男の子 女の子 におすすめのおもちゃ

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