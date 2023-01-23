『[C/D:86107] [セット数:6pcs] フォールディングキャリーカート ＳＴ０５ ＮＶ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 56分に出品され03月24日 08時 56分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー ネイビー

商品サイズ(mm) 全体：幅400 × 奥行305 × 高さ870

耐荷重(全体)：25kg

収納内寸：350x240x300mm

折りたたみサイズ：400x80x415mm

商品重量(kg) 2

梱包サイズ(mm) 外箱1：幅780 × 奥行410 × 高さ250

梱包込み重量(kg) 2.2

素材 ポリプロピレン（本体）／鉄（レバー部分）／ＡＢＳ（取っ手部分）

JANコード 4953980861078

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商品区分 非定番

発注単位 6

入数 6

1pcsの才数 0.479316

個口数 1

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