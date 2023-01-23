『[C/D:86107] [セット数:6pcs] フォールディングキャリーカート ＳＴ０５ ＮＶ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 56分に出品され03月24日 08時 56分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー ネイビー
商品サイズ(mm) 全体：幅400 × 奥行305 × 高さ870
耐荷重(全体)：25kg
収納内寸：350x240x300mm
折りたたみサイズ：400x80x415mm
商品重量(kg) 2
梱包サイズ(mm) 外箱1：幅780 × 奥行410 × 高さ250
梱包込み重量(kg) 2.2
素材 ポリプロピレン（本体）／鉄（レバー部分）／ＡＢＳ（取っ手部分）
JANコード 4953980861078
item_no BF-ST
商品区分 非定番
発注単位 6
入数 6
1pcsの才数 0.479316
個口数 1
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落札価格7959円
737 入札履歴
終了
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