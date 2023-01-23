コンフィー(COMFEE) ウォーターサーバー ねこ かわいい ペットボトル式 卓上 家庭用 冷水 コンパクト 2Lペットボトル利用でき【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

コンフィー(COMFEE) ウォーターサーバー ねこ かわいい ペットボトル式 卓上 家庭用 冷水 コンパクト 2Lペットボトル利用でき



【商品説明】

・【コンパクト・省スペース】電源があればどこでも設置可能なので、好きな場所に置くことができてとても便利です。

・【冷水/常温水両用】冷水(15以下)は飲料用として、従来のポット代わりとして使えるウォーターサーバーです。

・【市販の2Lペットボトル対応】口径φ25、φ28の2種類のボトル用キャンプ付き、さまざまなタイプのボトルに対応出来て、お客様の自分のお好みの水を選ぶことができます。

・【操作簡単・押すだけ】レバーにコップを押し当てると、それぞれの注水口から水が出ます。

・オフィスやご家庭で活躍な卓上型ウォーターサーバーです。



【サイズ】

高さ : 27.70 cm

横幅 : 34.29 cm

奥行 : 43.20 cm

重量 : 3.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。