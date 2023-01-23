『コンフィー(COMFEE) ウォーターサーバー ねこ かわいい ペットボトル式 卓上 家庭用 冷水 コンパクト 2Lペットボトル利用でき【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 05時 06分に出品され03月09日 05時 06分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コンフィー(COMFEE) ウォーターサーバー ねこ かわいい ペットボトル式 卓上 家庭用 冷水 コンパクト 2Lペットボトル利用でき
【商品説明】
・【コンパクト・省スペース】電源があればどこでも設置可能なので、好きな場所に置くことができてとても便利です。
・【冷水/常温水両用】冷水(15以下)は飲料用として、従来のポット代わりとして使えるウォーターサーバーです。
・【市販の2Lペットボトル対応】口径φ25、φ28の2種類のボトル用キャンプ付き、さまざまなタイプのボトルに対応出来て、お客様の自分のお好みの水を選ぶことができます。
・【操作簡単・押すだけ】レバーにコップを押し当てると、それぞれの注水口から水が出ます。
・オフィスやご家庭で活躍な卓上型ウォーターサーバーです。
【サイズ】
高さ : 27.70 cm
横幅 : 34.29 cm
奥行 : 43.20 cm
重量 : 3.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7959円
48 入札履歴
終了
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