『デサント 野球 グランドコート ボンディングストレッチコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 02時 30分に出品され03月26日 02時 30分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 デサント 野球 グランドコート ボンディングストレッチコート



プロモデル



3層構造



ポケット付き



ストレッチ



保温性



はっ水性



素材

表側：ストレッチエアリー(ポリエステル100％)

裏側：フリースST(ポリエステル100％)(ポリウレタンフィルム挿入)



カラー

ネイビー×シルバー(NVY)

ロイヤルブルー×シルバー(ROY)

エンジ×シルバー(ENG)

ブラック×シルバー(BLK)



サイズ

S M L O XO XA