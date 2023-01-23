『ナンテン 樹高0.3m前後 10.5cmポット （30本セット）（送料無料） 実はなし 植木 苗木 庭【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 02分に出品され04月01日 06時 02分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ナンテン 樹高0.3m前後 10.5cmポット （30本セット）（送料無料） 実はなし 植木 苗木 庭 小苗のため現在実なし 南天 【花と緑】 ※送料無料セット品がお得です。
スマラグ エメラルドグリーン 樹高1.5m前後(根鉢含まず) 単品
¥ 8050
ドドナエア 【送料無料】 プルプレア ポップブッシュ 24cmバック苗 高さ1.2ｍ 幅0.7ｍ 苗木 庭木 観葉植物 シンボルツリー カラーリーフ 洋風
¥ 8050
サカキ 樹高1.0m前後 15cmポット (10本セット) (送料無料) 販売 苗 植木 苗木 庭木 さかき 榊 本サカキ（神事・祭壇）本神榊 木
¥ 8050
ITANSE バンクシア オブロンギフォリア 庭木 5号鉢/お買い得2個セット ドワーフバンクシア ラスティバンクシア イタンセ公式
¥ 8036
ボックスウッド（30本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット 優良品 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠し・生垣
¥ 8036
シキザキモクセイ（15本セット） 樹高0.4m前後 15cmポット 四季咲きモクセイ 春・秋で花を楽しめる 優しい香りが特徴 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 8036
クルメツツジ(赤）（15本セット） 樹高0.3m前後 13.5cmポット 久留米ツツジ つつじ 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 8036
アオキ（15本セット） 樹高0.4m前後 15cmポット 青木 あおき 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 中木・低木
¥ 8036
竹材 竹 染煤竹薄色 防虫処理 3950 x53~61φ mm 1本単価
¥ 8016
竹材 竹 染煤竹 防虫処理 3950 x53~61φ mm 1本単価
¥ 8016
竹材 竹 染青竹 防虫処理 3950 x53~61φ mm 1本単価
¥ 8016
ヒノキ 樹高0.8m前後 15cmポット （10本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8008
花木 庭木の苗/ユニペルス（這性コニファー）：ブルーカーペット5号ポット 8株セット 送料無料
¥ 7998
マサキ（柾） 樹高1.5m前後 露地苗 低木 常緑樹
¥ 7987
シャリンバイ 樹高0.3m前後 15cmポット (20本セット) (送料無料) 販売 苗 植木 苗木 庭木 垣根 生垣 生け垣 生垣用 目隠し 木
¥ 7973
アベリア・フランシスメイソン 樹高0.2m前後 15cmポット (20本セット) (送料無料) 販売 苗 植木 苗木 庭木 垣根 生垣 生け垣 生垣用 目隠し 木
¥ 7973
竹材 竹 雲紋竹 防虫処理 3950 x53~61φ mm 1本単価
¥ 7970
コルディリネ・オーストラリス 寄せ植え 植木 庭木 苗木 半耐寒性常緑低木 多年草
¥ 7970
落札価格7959円
355 入札履歴
終了
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