『自動給餌器 ステンレス製 猫 中小型犬 スマホ遠隔 2WAY給電 ごはん用 密閉 自動餌やり機 2.8L 大容量 食器 お留守番対策【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 07時 19分に出品され03月10日 07時 19分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【愛犬愛猫にいつでも新鮮な食事】

飼い主さんが残業や外出など、ペットちゃんの側にいなくてもスマホで定時定量に餌やりできる便利な自動給餌器です。仕事に忙しい、定時に帰れない、外出が多い飼い主さんにおすすめします

【アプリで給餌プランを設計可能】

本体内部に2.8Lの大容量タンクが付いており、給餌プランにより給餌量は各1/20カップ(約5g)単位で、回数は一日に最大10回まで10段階で設定可能です。留守に限らず、より健康的な食事管理をサポートし、飼い主もペットもストレスなく暮らせます

【2WAY給電で停電も安心】

付属のACアダプター充電のほか、電池充電も対応可能で単3形アルカリ乾電池4本を常備すれば万が一停電になった場合も確実に給餌できます。2WAY電源仕様でより安心です

【お手入れ簡単】

フードボウルセットを引き出して、フードボウル受けからステンレス製フードボウルを外します。

【製品仕様】

幅17cm*長さ31.5cm*高さ31.9cm。

省スペースでスタイリッシュなデザインでインテリアにも馴染みやすいです。

2.4GHz帯WIFIに対応可能で、5GHz帯WIFI