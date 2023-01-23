『デビフ 鶏レバー＆野菜 ゼリータイプ 60g×96個 ペットフード ドッグフード 栄養補完食 ウェットフード 国産 d.b.f【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 37分に出品され03月12日 07時 37分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
粗挽きした鶏レバーをゼリー状に仕上げた、犬用の栄養補完食。
購入単位：1セット(96個)
配送種別：在庫品
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落札価格7959円
144 入札履歴
終了
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