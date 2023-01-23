デビフ 鶏レバー＆野菜 ゼリータイプ 60g×96個 ペットフード ドッグフード 栄養補完食 ウェットフード 国産 d.b.f【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

粗挽きした鶏レバーをゼリー状に仕上げた、犬用の栄養補完食。



購入単位：1セット(96個)

配送種別：在庫品



通販 4970501034094 PE5226 デビフペット デビフ d.b.f D.B.F dbf DBF でびふぺっと でびふ 鶏レバー＆野菜 ゼリータイプ ゼリー状 ゼリー 60g×96個 ペットフード ドッグフード ペット用品 ドッグ用品 犬用品 ペット用 ドッグ用 犬用 犬 いぬ イヌ 犬用ごはん イヌ用ごはん いぬ用ごはん ごはん ご飯 エサ えさ 餌 ウェットフード ウェット フード 鶏肉 鳥肉 とりにく トリニク 鶏レバー レバー 野菜 人参 にんじん ニンジン グリンピース 粗挽き カルシウム コラーゲン こんにゃく粉 寒天 腸内環境 食物繊維 栄養補完食 補完食 幼犬 成犬 国産 日本産 日本製 国内産 20231206SHIN