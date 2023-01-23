『Iseebiz 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり機 タイマー式 1日5食 4L 大容量 最大20日連続自動給餌 録音可 2Way給電【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 22時 21分に出品され03月12日 22時 21分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Iseebiz 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり機 タイマー式 1日5食 4L 大容量 最大20日連続自動給餌 録音可 2Way給電



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 21.00 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。