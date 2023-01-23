ウォーターサーバー 卓上 水道水 ペットボトル コック 本体 水 プッシュ式 コンパクト 2L 500ml 小型 温水 冷水 給湯器 ロック付き ミニタイプ 家庭用 ny593【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品内容】：卓上型ウォーターサーバー

【サイズ】：(約)42.5×28.5×25cm

【コード長さ】：(約)140cm

【重量】：(約)2.2kg

【タンク容量】：冷水600ml/温水600ml

【定格電圧】：100V 50/60Hz

【材質】：PP/ABS





使用上の注意事項

※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。

※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。

※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。

※海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。

以上、ご同意の上ご購入ください！



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