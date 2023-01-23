『REWARD(レワード) パーカー付フリースジャケット GW-12 07 ブラック×グレー 2XO【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 17時 42分に出品され04月13日 17時 42分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
REWARD(レワード) パーカー付フリースジャケット GW-12 07 ブラック×グレー 2XO
【商品説明】
・アシンメトリーデザイン
・サイズ/S，M，L，O，XO，2XO
・パーカー付フリースジャケット
・パーカー部分のボタンを止めれば、ネックウォーマー代わりにも!
・表素材/フリース、裏素材/タフタ
・逆玉ポケット仕様で物が落ちづらい!
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7959円
51 入札履歴
終了
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