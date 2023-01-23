『REWARD(レワード) パーカー付フリースジャケット GW-12 07 ブラック×グレー 2XO【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 17時 42分に出品され04月13日 17時 42分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

REWARD(レワード) パーカー付フリースジャケット GW-12 07 ブラック×グレー 2XO



【商品説明】

・アシンメトリーデザイン

・サイズ/S，M，L，O，XO，2XO

・パーカー付フリースジャケット

・パーカー部分のボタンを止めれば、ネックウォーマー代わりにも!

・表素材/フリース、裏素材/タフタ

・逆玉ポケット仕様で物が落ちづらい!



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ REWARD(レワード)

パーカー付フリースジャケット

GW-12

07

ブラック×グレー

2XO