『SDGsミニ焚火缶 クッキング焚き火台φ19cm×高さ22cm ｜ フィールド自然燃料ロケットストーブ (缶底グリル付き)【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 04時 22分に出品され03月09日 04時 22分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「遊火人」より引用



【商品名】

SDGsミニ焚火缶 クッキング焚き火台φ19cm×高さ22cm ｜ フィールド自然燃料ロケットストーブ (缶底グリル付き)



【ブランド】

遊火人



【商品説明】

・φ19cm×高さ22cmミニ缶ロケットストーブ／缶底グリル台座パーツ／煙突・五徳・缶フタ付き 超１kg／燃える秘密が隠されたアングル天板を缶に置き、煙突を挿し込んでクッキング五徳をトップに付け、グリル台座にのせる。

・【オールイン缶】ミニ缶フタ付き（スチール缶）・SUS1.5mmアングル天板20×16cm・φ90煙突20cm・五徳ペア板（パーツすべてステンレス）

・【缶底グリル部品】サイドプレート２枚・ブリッジ３本・グリル網１枚／缶フタを挟み込む（パーツすべてステンレスt



【商品カテゴリ】

バーベキューコンロ



【サイズ】

高さ : 14.80 cm

横幅 : 25.50 cm

奥行 : 34.60 cm

重量 : 3.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。