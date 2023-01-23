『SDGsミニ焚火缶 クッキング焚き火台φ19cm×高さ22cm ｜ フィールド自然燃料ロケットストーブ (缶底グリル付き)【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 04時 22分に出品され03月09日 04時 22分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「遊火人」より引用
【商品名】
SDGsミニ焚火缶 クッキング焚き火台φ19cm×高さ22cm ｜ フィールド自然燃料ロケットストーブ (缶底グリル付き)
【ブランド】
遊火人
【商品説明】
・φ19cm×高さ22cmミニ缶ロケットストーブ／缶底グリル台座パーツ／煙突・五徳・缶フタ付き 超１kg／燃える秘密が隠されたアングル天板を缶に置き、煙突を挿し込んでクッキング五徳をトップに付け、グリル台座にのせる。
・【オールイン缶】ミニ缶フタ付き（スチール缶）・SUS1.5mmアングル天板20×16cm・φ90煙突20cm・五徳ペア板（パーツすべてステンレス）
・【缶底グリル部品】サイドプレート２枚・ブリッジ３本・グリル網１枚／缶フタを挟み込む（パーツすべてステンレスt
【商品カテゴリ】
バーベキューコンロ
【サイズ】
高さ : 14.80 cm
横幅 : 25.50 cm
奥行 : 34.60 cm
重量 : 3.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
oka-d-art 黒皮鉄板 スモールタイプ 5点セット厚さt4.5mm 穴有り 革製ハンドルカバー（フラワーグリーン） Ｓタイプ １００×
¥ 7959
グリーンパン フライパン 26cm IH対応 セラミック加工 内外面こびり付きにくくてお手入れ簡単 有害物質不使用 ウッドビー CC0010
¥ 7959
ウェーバー(Weber) バーベキュー コンロ BBQ グリル Qグリドル-2000シリーズ 日本正規品 6559
¥ 7958
マジックシェフ(Magic Chef) トラベルミニインダクションマルチクッカー 自動電圧切替 110V 220Vデュアル電圧 ポータブル屋
¥ 7958
PaaGoWORKS(パーゴワークス) ニンジャファイアースタンド ソロ
¥ 7958
コールマン ダッチオーブンSF(8インチ) 170-9393
¥ 7958
LODGE(ロッジ) キャンプオーブン L10CO3 10インチ
¥ 7958
『ゆるキャン』コンパクト卓上シチリン UC-350-YC(SB)
¥ 7958
LODGE(ロッジ) キャンプオーブン L10CO3 10インチ
¥ 7958
スノーピーク(snow peak) フローガ L 収納ケース UG-524
¥ 7957
DUCKNOT薪バサミB.S.T (ブラック) 日本製
¥ 7956
尾上製作所(ONOE) マルチハンガー
¥ 7955
LODGE(ロッジ) スキレットカバー L10SC3 12インチ
¥ 7955
キャプテンスタッグ キャンプ バーベキュー用 フライパン アルミ クッカー
¥ 7954
スノーピーク(snow peak) ホットサンドクッカー トラメジーノ GR-009R
¥ 7953
グリーンライフ(GREEN LIFE) 少煙バーベキューコンロ CB-650S
¥ 7953
スノーピーク(snow peak) 焼アミ ステンレス
¥ 7953
Soomloom二次燃焼焚き火台2次燃焼キャンプファイヤーピット直火焚き火調理ステンレス鋼焼き網バーベキューBBQテント焚き火グリル折り畳み
¥ 7952
落札価格7959円
716 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！