『ZERO AUDIO TWZ-1000 完全ワイヤレスイヤホン Zero ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 15時 34分に出品され03月05日 15時 34分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ZERO AUDIO TWZ-1000 完全ワイヤレスイヤホン Zero ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 13.30 cm

奥行 : 17.20 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。