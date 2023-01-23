『Razer Hammerhead True Wireless X ワイヤレス ゲーミングイヤホン 60ms 低レイテンシーゲーミングモード【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 17時 10分に出品され03月07日 17時 10分に終了予定です。即決価格は7,958円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
Razer Hammerhead True Wireless X ワイヤレス ゲーミングイヤホン 60ms 低レイテンシーゲーミングモード
【商品説明】
・【60MS 低レイテンシーゲーミングモード】 ゲーミングモードを使用すると、Bluetooth デバイスでのゲームプレイ時に Razer Hammerhead True Wireless X の主要パフォーマンスを強化して遅延のないシームレスな体験を楽しむことができます。
・【カスタムチューニングされた 13MM ドライバー】 没入感あるオーディオエクスペリエンスのために最適化されたダイナミックドライバーを備えた Razer Hammerhead True Wireless X は、クリアな高音域や中
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 10.10 cm
奥行 : 10.60 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7958円
817 入札履歴
終了
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