『ベン・ネヴィス2011 オロロソシェリーカスクフィニッシュ 700ml【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 46分に出品され04月01日 03時 46分に終了予定です。即決価格は7,958円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品説明 オロロソシェリーパンチョンで追熟した11年熟成で、シングルカスクのカスクストレングスボトリングです。

色は艶のあるマホガニー。香りは少し焦げたニュアンスを感じるシェリーやねっとりとした黒蜜、チョコレートの濃厚なアロマに革や紙巻タバコが混ざり合います。

口に含むとレーズンやデーツの濃縮された甘味を軸にジャンドゥーヤチョコレート、デメララシュガーが広がり、ジンジャーが混ざり合います。

フィニッシュにかけて加わる栗の渋皮の様な渋みが全体を引き締め、ドライなフィニッシュをもたらします。オロロソシェリー樽由来のドライフルーツ、スパイスが調和したシングルカスクです。 保存方法 その他 商品は実店舗と弊社複数サイトと併売しております関係上、売り違いが生じる場合が御座いますので予めご了承くださいませ。



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商品コード w190777048