『爬虫類・植物用 加湿器 スマートタイマー 自動運転モード 爬虫類霧化器 霧システム 360度回転調節可能な霧ノズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 06時 04分に出品され03月20日 06時 04分に終了予定です。即決価格は7,958円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仕様:アイテムタイプ: スマート爬虫類アトマイザー材質: ABS、プラスチック重量：約529g / 18.66オンス色：図のようにサイズ：リモコン：約10x8x3.5cm / 3.94x3.15x1.38インチ左側のスプレー時間：5~60秒、各調整ごとに5秒プラス右側の間隔時間：1~24時間、各調整ごとに1時間プラス中：設定キーを閉じる、手動操作、自動運転モード自動運転モード：噴霧時間と間隔時間を設定し、5秒待つと自動モードになります使用方法:1.インテリジェントな水噴霧システム: 爬虫類の飼育プールの熱帯雨林の環境を模倣し、爬虫類をより快適で健康に暮らせるようにします。インテリジェントなタイマーコントローラーを使用して設計されているため、数日間の外出時にペットのために安定した霧を簡単に作成できます。2. 360度回転ノズル: 2つの調整可能なノズルが?