『芝惣商店 国産雪駄 黄草表本皮錦蛇 牛本皮底 日本製 職人さん手作り品 (LL (26.5?以上))【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 01時 28分に出品され04月24日 01時 28分に終了予定です。即決価格は7,958円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

芝惣商店 国産雪駄 黄草表本皮錦蛇 牛本皮底 日本製 職人さん手作り品 (LL (26.5?以上))



【商品説明】

・(※蛇皮の模様には個体差がありますのでご了承下さい)

・ヒールのタイプ: フラット

・地面と接する底部分は本革(牛皮)を使用しています

・留め具の種類: プルオン

・鼻緒の部分に本物の錦蛇の皮を使用しております



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 21.80 cm

奥行 : 28.40 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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黄草表本皮錦蛇

牛本皮底

日本製

職人さん手作り品

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(26.5?以上))