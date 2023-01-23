『Geekria Elite イヤーパッド 互換性 パッド Sennheiser HD800 ヘッドホンに対応 イヤパッド/イヤークッション/【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 17時 42分に出品され04月03日 17時 42分に終了予定です。即決価格は7,958円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Geekria Elite イヤーパッド 互換性 パッド Sennheiser HD800 ヘッドホンに対応 イヤパッド/イヤークッション/



【商品説明】

・ゼンハイザー Sennheiser HD800 と対応でき、耐久性と柔軟性のある優れたイヤーパッドです。

・パッケージ内容：イヤーパッド X 1ペア

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 16.20 cm

奥行 : 22.80 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。