『アクアシステム クリスティ 3040【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 15時 01分に出品され03月23日 15時 01分に終了予定です。即決価格は7,958円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アクアシステム クリスティ 3040
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
【サイズ】
高さ : 34.20 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 41.40 cm
重量 : 7.72 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7958円
217 入札履歴
終了
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