『モレスキン ビジネスバッグ 15インチPC収納 リュック 撥水加工 ET9NBDBV15 ノートブック デバイス バッグ バーチカル(縦型)【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 23時 44分に出品され03月25日 23時 44分に終了予定です。即決価格は7,958円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

モレスキン ビジネスバッグ 15インチPC収納 リュック 撥水加工 ET9NBDBV15 ノートブック デバイス バッグ バーチカル(縦型)



【商品説明】

・ストラップの種類: 調節可能

・タテ42cmxヨコ29cmxマチ5cm

・ペンホルダー付き

・ポケットの数:3(外側1/内側2)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:470g



【サイズ】

高さ : 10.41 cm

横幅 : 30.99 cm

奥行 : 44.20 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ モレスキン

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