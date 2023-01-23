『モレスキン ビジネスバッグ 15インチPC収納 リュック 撥水加工 ET9NBDBV15 ノートブック デバイス バッグ バーチカル(縦型)【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 23時 44分に出品され03月25日 23時 44分に終了予定です。即決価格は7,958円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モレスキン ビジネスバッグ 15インチPC収納 リュック 撥水加工 ET9NBDBV15 ノートブック デバイス バッグ バーチカル(縦型)
【商品説明】
・ストラップの種類: 調節可能
・タテ42cmxヨコ29cmxマチ5cm
・ペンホルダー付き
・ポケットの数:3(外側1/内側2)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:470g
【サイズ】
高さ : 10.41 cm
横幅 : 30.99 cm
奥行 : 44.20 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7958円
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終了
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