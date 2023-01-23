『『ゆるキャン』コンパクト卓上シチリン UC-350-YC(SB)【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 22時 10分に出品され03月31日 22時 10分に終了予定です。即決価格は7,958円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
『ゆるキャン』コンパクト卓上シチリン UC-350-YC(SB)
【商品説明】
・サイズ:本体/約W36.5×D21.5×H15cm、ナカゴ内寸/約W27.5(24.2)×D14(10.3)×H9.5cm、ロストル/約24.7×10.5cm、焼網/約35.1×21cm
・付属品:焼網
・替え網:C-35
・材質:本体/スチール(アクリル樹脂焼付塗装仕上げ)、ナカゴ/スチール、取手/亜鉛メッキ鉄線、脚/6ナイロン、焼網/スチール(ユニクロメッキ)
・質量:約1.7kg
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 36.50 cm
重量 : 1.99 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7958円
65 入札履歴
終了
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