『中国ドラマ「天占之白蛇伝説」写真集 アレンレン主演！【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 17時 58分に出品され04月20日 17時 58分に終了予定です。即決価格は7,958円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
華流ドラマ「麗王別姫」「ロイヤルミッション」主演の中国俳優アレンレン（任嘉 ）や女優ヤンズー(楊紫）主演のドラマ「天占之白蛇伝説」の写真集です！
本のサイズ約29×21cm、全150ページ！の大容量
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落札価格7958円
292 入札履歴
終了
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