『ゲラン ロール エッセンス エクラ 30ml 並行輸入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 19時 55分に出品され03月08日 19時 55分に終了予定です。即決価格は7,957円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゲラン ロール エッセンス エクラ 30ml 並行輸入品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 3.80 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。