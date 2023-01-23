『ケージ ペットケージ うさぎ用 小動物用 イヌ用 ネコ用 キャットケージ ツードア 上から入る 天窓付き 引き出?【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 11時 52分に出品され03月20日 11時 52分に終了予定です。即決価格は7,957円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】：3つのお掃除機能でお手入れが簡単なお掃除楽々ケージです。便利な仕切り付きで、トイレトレーニングに最適。留守番時等のペットの飛び出しを防止する屋根付き。 【機能1】：トレーは引き出して丸洗いＯＫ。扉を閉じたままでも簡単に引き出すことができる。 【機能２】扉がフルオープンでき、ケージの奥までお掃除楽々。 【機能3】キャスター付きで、床掃除の時などのケージ移動がラクラク。 【専用屋根で飛び出し防止】：上からペットちゃんのお世話もできるドア付き。ロック付きでわんぱくな子やお留守番にも安心。 【商品デザイン】：どんなお部屋にも馴染む3色から選べいただけます。