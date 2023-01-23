『レットドリームLETDREAM ミニ財布 イタリアン革 メンズ レディース 小さい財布 コンパクト財布 ldr02001 ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 49分に出品され03月24日 17時 49分に終了予定です。即決価格は7,957円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レットドリームLETDREAM ミニ財布 イタリアン革 メンズ レディース 小さい財布 コンパクト財布 ldr02001 ブラック



【商品説明】

・【 プレゼントに最適 ギフトボックス付 】

・【サ イ ズ】：横約11cm＊縦約9cm＊厚さ約3cm

・【メイン素材】：本革(イタリア産ヌメ革)

・【中地素材】：本革(イタリア産ヌメ革)

・【仕様】：カード入れ×8、札入れ×2、小銭入れ×1



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 11.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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